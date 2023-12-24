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        T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1255 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A,Ş) kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
        Sıra Köy Ada-Parsel Geçici irtifak (m²) Daimi irtifak M²) Dosya Esas
        1 Akocakköyü 172/24 53,09 m² 340,24 m² 2023/1255
        2 Akocak köyü 179/18 491,88 m² 1412,84m² 2023/1258
        3 Beşatlı köyü 213/7 161,52 m² 429,54 2023/1262
        4 (Büyükçiftlik beldesi 199/3 1200,71 m² 3189,33 m² 2023/1265
        Yeşilova Mah.)
        5Salkımlı köyü 128/3 198,33 m² 2023/1268
        6Yeniışık köyü 102/17 400,25 m² 1051,59 m² 2023/1272

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        #Basın no ILN01956214
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