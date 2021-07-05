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        T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/312 Esas

        İ L A N
        Davacı , TURHAN ACARTAY ile Davalı , YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/07/2021
        İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI
        ADANA YUMURTALIK NARLIÖREN MH. 214/12 24.158,61 M2
        HUDUTLARI :
        Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Narlıören Mahallesinde bulunan 214 ada 12 parselin davacıların babası olanKadri Karadağ'a ait olduğu iddia edilen taşınmaz.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956350
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