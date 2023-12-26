T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU KIYMET TAKDİRİ İLANI

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2022/34 Ort. Gid. Satış



KIYMET TAKDİRİ İLANI

Memurluğumuzca Kıymet Takdiri yapılmasına karar verilen ve 04/11/2022 tarihinde kıymet takdiri yapılan satışa konu; Konya ili Yunak ilçesi Saray Mahallesi 211 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Kıymet Takdiri Bedelinin 121.228,80 TL, şeklinde bedel belirlenmiş olup, adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılmayan 42******98 T.C. Kimlik numaralı 17/12/19** doğum tarihli ELİFE KURTOĞLU'na Kıymet takdiri raporunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.