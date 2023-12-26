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        T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU KIYMET TAKDİRİ İLANI

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        Sayı : 2022/34 Ort. Gid. Satış

        KIYMET TAKDİRİ İLANI
        Memurluğumuzca Kıymet Takdiri yapılmasına karar verilen ve 04/11/2022 tarihinde kıymet takdiri yapılan satışa konu; Konya ili Yunak ilçesi Saray Mahallesi 211 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Kıymet Takdiri Bedelinin 121.228,80 TL, şeklinde bedel belirlenmiş olup, adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılmayan 42******98 T.C. Kimlik numaralı 17/12/19** doğum tarihli ELİFE KURTOĞLU'na Kıymet takdiri raporunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956689
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