T.C.

ZONGULDAK 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/190 Esas

DAVALI : ŞABAN BEKLEN Gelik Merkez Mah. Atatürk Caddesi No:45 Kilimli/ ZONGULDAK



Davacı Songül Beklen vekili Av. Gökhan Köse tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Kadir ve Hayriye oğlu 01/04/1985 doğumlu Şaban Beklen'in bilinen tüm adreslerine tebligatların iade edildiği,adres araştırması için yazılan müzekkerelerden bir netice alınamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zaptı,ön inceleme tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/190 Esas sayılı dava dosyasının 10/12/2024 tarihli ilk ön inceleme duruşma tutanağında; dosyanın Ön inceleme aşamasının tamamlandığı tahkikat duruşma gününün 20/02/2025 günü saat 10:10'a bırakıldığı anlaşılmakla; gelecek celse tahkikat aşamasına geçilmesine, Taraflara 6100 sayılı HMK'nun 22/07/2020 tarihinde eklenen 139/1-ç maddesi uyarınca dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin (dosya,belge, bilgi) getirtilebilmesi amacıyla yeniden süre verilmesine yer olmadığına, davacı tarafaHMK 240/2maddesi gereğince tanık bildiren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren muhatap sayısından bir suret fazla dilekçe ile mahkememize bildirmeleri için İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, kesin süre içinde gerekli işlemleri yapmayan tarafın delil bildirmekten vazgeçilmiş sayılacağı ve dosyadaki mevcut delillere göre karar verileceğinin ihtarına, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun20/04/2016 tarih, 2014/2-692 Esas-2016/522 Karar sayılı ilamına göre süresinde cevap dilekçesi sunmayan davalıya delil göstermesi için süre verilmesine yasal olarak imkan bulunmadığından davalıya delil ibrazı için süre verilmesine yer olmadığına, taraflara gelecek celse tahkikat aşamasına geçileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150nci madde hükmü saklı kalmak üzere yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, karar verilmiş olmakla; ön inceleme duruşması zaptının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.