Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ACIPAYAM
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/797 Esas

        08/10/2024

        İLAN

        Davacı tarafından Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi 226 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; Dahili davalılar Denizli İli, Akköy(kapanan) ilçesi, Pelitlibağ mah. nüfusa kayıtlı, Osman Ve Hatice oğlu, 21/08/1969 d.lu, Turan Çankaya ve Denizli İli, Merkezefendi ilçesi, İlbade mah, nüfusa kayıtlı, Feyzi Ve Havana oğlu, 24/05/1956 d.lu, Zeynep Bingöl'e tüm çabalara karşın dava dilekçesi ile dahili dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından, bahsi geçen davalılara dava dilekçesi ile dahili davalı dilekçesinin basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı dahili davalılara duruşmanın bırakıldığı 12/12/2024 günü saat 10:30'de Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları veya bir vekil tarafından temsil ettirilmedikleri takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102809