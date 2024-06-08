T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ACIPAYAM

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/313 Esas

KARAR NO : 2023/176



Davalı Zeliha Keskin'in (A** ****N, R****E kızı **.**.1946 doğumlu, 106*****196 TC kimlik nolu) adresinin tespit edilememesi sebebiyle hüküm özeti ve davacı tarafın istinaf talebinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Avşar mahallesi, Yenioluk mevki 0 ada 996 parsel sayılı taşınmazın 550 m² lik taşınmazın davalı adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile, her türlü haciz ve takyidattan ari biçimde davacı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) adına tapuya TESCİLİNE,

Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 41.596,50 TL olduğunun tespitine, bedele 09/04/2023 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, depo edilen bedelin davalıya ödenmesine,

Dair tespit edilen bedel yönünden verilen karara karşı istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Kararın davacı vekili tarafından bedel açısından aleyhlerine olan kısımlarının ortadan kaldırılması talebiyle istinaf başvurusunda bulunulduğu,

Karara ve istinaf talebine karşı yasal süresi içerisinde başvuruda bulunabileceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur. 04/06/2024