T.C.

ADANA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/226 Esas

Konu: Basın İlan

07/06/2024



İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesi tarafından Davalı kayyım aleyhine dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanal üstü Mahallesinde bulunan11174 ada 7 parselde ( eski 11174 ada 3 parsel )kayıtlı taşınmazda hissedar olan Üzeyir Karısı Halide, İsa oğlu Ziya ve İsa kızı Halide'nin gaipliğine ve adına kayıtlı taşınmazların, malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi talepli dava açılmış olup Üzeyir Karısı Halide, İsa oğlu Ziya ve İsa kızı Halide adlı şahsı tanıyan, bilen ve hakkında bilgisi olan kişilerin mahkememiz dosyasına başvurarak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde bilgi verilmesi aksi halde bu şahsın gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.