T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 3981 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 406,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 1.421.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Köyiçi Mevkii, 130 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 670,57 m2

Kıymeti : 155.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Kucak Mevkii, 108 Ada 108 Parsel

Yüzölçümü : 10.670,67 m2

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Musluk Mevkii, 108 Ada 163 Parsel

Yüzölçümü : 16.244,56 m2

Kıymeti : 195.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Musluk Mevki, 108 Ada 186 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 11.356,17 m2

Kıymeti : 135.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Ekeciktol Köyü, Musluk Mevkii, 108 Ada 213 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 21.669,52 m2

Kıymeti : 260.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.