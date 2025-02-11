Örnek No:55*

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 267 Ada, 49 Parsel sayılı taşınmaz 1.026,75 m² yüzölçümlü olup tapuda ahşap ev ve bahçesi vasfı ile kayıtlıdır.

Adresi : Mersin İli Anamur İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Kazım Karabekir caddesi

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Konut alanı kapsamında

Kıymeti : 11.813.396,88 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:30

06/02/2025



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.