T.C.ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/578

KARAR NO : 2024/692



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2024 tarihli ilamı ile Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçlarından TCK 25 ve CMK 223/2-a maddesi gereği beraatine karar verilen sanık;

-Hanifi ve Hanife oğlu, 25/11/2000 ŞEHİTKAMİL doğumlu, ADIYAMAN, BESNİ, Güneykaş mah/köy nüfusunda kayıtlı. MAHSUN OZANOĞLU'na

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/10/2024