Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        Sayı : E.92241011-2017/503-Ceza Dava Dosyası

        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık HAMED AEDT hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık HAMED AEDT' in üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verildiği, karar tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK nun 263 madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesini istinaf yoluna başvurabileceği,Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanık Akel ve Tifle oğlu, 01/01/1993 Rakka doğumlu HAMED AEDT' nin bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince sanık HAMED AEDT' e ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957023
        Şurada Paylaş!