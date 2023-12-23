T.C.

ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92241011-2020/353-Ceza Dava Dosyası

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, birden Fazla Kişi tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçundan sanık HIDIR KULU hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık HIDIR KULU'ın üzerine atılı Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, birden Fazla Kişi tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nun 66/1-e ve CMK' nun 223/8 maddeleri gereğince ayrı ayrı düşmesine karar verildiği, karar tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK nun 263 madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesini istinaf yoluna başvurabileceği,Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanık İsmail ve Zekiye oğlu, 14/05/1976 Tunceli doğumlu HIDIR KULU' nun bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince sanık HIDIR KULU' ya ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.