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        T.C. ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/573

        DAVACI : NURDAN POLAT -34915419770
        DAVALI : HAKAN POLAT - 34990417210
        DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)


        Davacı , NURDAN POLAT ile Davalı , HAKAN POLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;


        Mahkememizce ön inceleme tutanağı HAKAN POLAT' a tebliğ edilememiş olup, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028860