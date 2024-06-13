Örnek No:55*



T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2023/2869 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2869 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/MALIKÖY Mahalle/Köy, 185 Ada, 29 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Değerleme konusu 2 Katlı Prefabrik Sanayi Binası Ve Arsası' nitelikli taşınmaz, Temelli/Maliköy mahallesi, 185 ada, 29 parsel üzerine yer alan 1 adet fabrika ana binası ve fabrika binasına bitişik nizamda bulunan 2 katlı idari binası yapılarından oluşmaktadır. ANA FABRİKA BİNASI: Taşınmazın, Temelli Osb İmar Biriminde yapılan incelemede, 22.05.2015 tarihli onaylı mimari projesine göre, Fabrika Binası betonarme prefabrik yapı tarzında zemin katlı tasarlanmış olup projesinde2512 m²alana sahiptir. Diğer bilgiler için satış ilanı ve şartnamenin incelenmesi gerekmektedir.

Adresi : Malıköy Başkent Osb Mahallesi 18.Cadde, No:28 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 5.400 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Temelli Osb Müdürlüğü Servisinde yapılan incelemelerde değerlemeye konu 185 Ada 29parselin imarı Sanayi Alanı, E=0,6 ve Hmaks=Serbest yapılaşma koşuluna sahiptir.

Kıymeti : 21.700.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:27

10/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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