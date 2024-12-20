Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ



2024/6610 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 18478 Ada, 1 Parsel, 4-E BLOK 2.KAT 5 NOLU BB Nolu B ...

Adresi : Güzelkent Mah.Üç Şehitler Cad. Göksu Sitesi 4-E Blok No:4E/5 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.997,00 m2

Arsa Payı : 10/600

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı PARSEL:1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI UYARINCA;KONUT ALANI LEJANTLI OLUP YAPILAŞMA ŞARTLARI;AYRIK-BLOK NİZAM,MAKSİMUM KONUT SAYISI:60,YENÇOK:16,50 METRE, 5 KATTIR.

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 10:45

18/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.