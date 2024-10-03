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        T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        23/09/2024

        Sayı : 2024/5 Tereke
        İLAN

        Mahkememiz dosyasından 28/03/2023 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit edilen, Erzurum İli, İspir İlçesi, Çayırözü Mahallesi, 25 cilt, 40 hane no da nüfusa kayıtlı 202/02/1964 doğumlu Osman ve Ayşe'dan olma 412***92**6 TC kimlik numaralı mütevaffa Mehmet GELMİŞ'in terekesinin T.M.K.'nun 612. Maddesi ile İ.İ.K.'nun 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Mütevaffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.KMadde 218'e göre ilandan itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklardan mahkum kalacakları,
        Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,
        T.M.K.'nın 612., ve İ.İ.K. 166., 180., ve 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098159