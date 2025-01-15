T.C.

ANKARA

8. GENEL İCRA DAİRESİ

2024/48579 ESAS

31/07/2024

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN

BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ



1- Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : Murat Gezer

vekili Av. Nuh Naci Abakay

İlkbahar Mah.612 Cad.No:6 Çankaya Ankara Çankaya / ANKARA



2-Kiracının ve varsa temsilcisinin

yerleşim yerindeki adresi : Ali Özdemir



3-Tahliyesi istenen taşınmazın

nev'i ve mevkii : Daire - Karacakaya Mah.2700.Cad.No:32/258 Mebuskent Sitesi Yenimahalle/Ankara Yenimahalle / ANKARA



4-Sözleşme ve tarihi : 25/07/2024 tarihli tahliye taahhüdnamesi



Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m.272, 273)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı :T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No :TR350001500158007290493025

Vergi Dairesi Adı / No: Maltepe Vergi Dairesi - 1780009640