T.C.

ANKARA

9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Dosya No: 2023/534 Esas

Karar No: 2024/437

14.01.2025

İLAN



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2024 tarihli kararı ile TCK’nın 158/1-l-son, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 40.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ferhat ve Fatma oğlu, 20/10/1956 Görele doğumlu OKTAY BAYRAM tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.