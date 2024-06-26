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        T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2024 - 00:00
        T.C.
        AYDIN
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE:
        TEDAŞ

        Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı TEDAŞ adına kayıt ve tesciline, Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve veya kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.25/04/2023

        DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN
        2023/732 AYDIN-EFELER-DOMALAN MAH Tunçay Çetin 110 ada 30 parsel ZEYTİNLİK 3.397,5 m2 irtifak alanı
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02051529