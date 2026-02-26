Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/276 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkez Efendi mahallesi, Gümüş suyu mevkii, 2935 ada, 1 parsel, 4.343,00 m2 yüz ölçümlü, 55/100000 Arsa paylı, 2. Kat, 108 nolu bağımsız bölüm imalathane nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2025 tarih, 39548 sayılı imar durumu yazısına göre Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2935 ada 1 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda, kalmakta olup, "Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda parsellerin kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60’ının en az 1000 m2 olması gerekir. (yol, donatı alanları ve üzerinde yıkılma riski bulunmayan binalar olan parseller ile çevrili olduğu için tevhit suretiyle de net 1000 m2 yüzölçümüne ulaşması mümkün olmayan parseller için bu koşul aranmaz). Max KAKS=1.60, Min TAKS=0.20’dir. Max TAKS meri yönetmelikten alınır. Kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60’ı 2000 m² ve üzeri olup konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonu hiç kullanılmayan parsellerde Max KAKS=2.00 olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapıların “emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının” en çok %80'i konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Siluet planına uyulacaktır denilmiştir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 18/08/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa konu taşınmaz İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe (tapuda Merkezefendi) Mahallesi, Gümüşsuyu Caddesinde, tapunun 2935 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Gümüşsuyu Caddesinden 48 dış kapı numarası alan 4.343,00m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Gümüşsuyu Sanayi Sitesinde 55/10000 arsa paylı 2.kat (108) bağımsız bölüm numaralı "İmalathane"nin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat olarak projelendirilmiş, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, merdiven ve sahanlıkları ile zemin kaplamaları dökme mozaik, dış cephesi sıvalı, boyalı, demir doğramalı, katlarında müşterek lavabo, WC bulunan Gümüşsuyu Sanayi Sitesi dahilinde, 2 katta yer alan (108) bağımsız bölüm numaralı "İmalathane" onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre tek hacim halinde 53,00m2 net alana sahiptir. Beton zeminli, demir kapı ve pencereli olan taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.” Denilmektedir.

Mükellefiyetler: BEYAN : Yönetim Planı :27/09/1977

İRTİFAK : Haritasında sarı boya ile gösterilen 35.10 m2 lik kısımda 8879 nolu muhavvile merkezi binası işgal ettiği yer üzerinde İETT Genel Müdürlüğü lehine 1 lira bedel mukabilinde süresiz olarak daimiİrtifak Hakkı

BEYAN : İmar Düzenlemesine alınmıştır. 29/04/2010-1406 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkez Efendi mahallesi, Gümüş suyu mevkii, 2935 ada, 1 parsel, 4.343,00 m2 yüz ölçümlü, 55/100000 Arsa paylı, 2. Kat, 109 nolu bağımsız bölüm imalathane nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2025 tarih, 39548 sayılı imar durumu yazısına göre Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2935 ada 1 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda, kalmakta olup, "Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda parsellerin kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60’ının en az 1000 m2 olması gerekir. (yol, donatı alanları ve üzerinde yıkılma riski bulunmayan binalar olan parseller ile çevrili olduğu için tevhit suretiyle de net 1000 m2 yüzölçümüne ulaşması mümkün olmayan parseller için bu koşul aranmaz). Max KAKS=1.60, Min TAKS=0.20’dir. Max TAKS meri yönetmelikten alınır. Kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60’ı 2000 m² ve üzeri olup konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonu hiç kullanılmayan parsellerde Max KAKS=2.00 olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapıların “emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının” en çok %80'i konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Siluet planına uyulacaktır denilmiştir.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 18/08/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa konu taşınmaz İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe (tapuda Merkezefendi) Mahallesi, Gümüşsuyu Caddesinde, tapunun 2935 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Gümüşsuyu Caddesinden 48 dış kapı numarası alan 4.343,00m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Gümüşsuyu Sanayi Sitesinde 55/10000 arsa paylı 2.kat (109) bağımsız bölüm numaralı "İmalathane"nin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat olarak projelendirilmiş, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, merdiven ve sahanlıkları ile zemin kaplamaları dökme mozaik, dış cephesi sıvalı, boyalı, demir doğramalı, katlarında müşterek lavabo, WC bulunan Gümüşsuyu Sanayi Sitesi dahilinde, 2 katta yer alan (109) bağımsız bölüm numaralı "İmalathane" onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre tek hacim halinde 53,00m2 net alana sahiptir. Beton zeminli, demir kapı ve pencereli olan taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ticaret sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.” Denilmektedir.

Mükellefiyetler: BEYAN : Yönetim Planı :27/09/1977

İRTİFAK : Haritasında sarı boya ile gösterilen 35.10 m2 lik kısımda 8879 nolu muhavvile merkezi binası işgalettiği yer üzerinde İETT Genel Müdürlüğü lehine 1 lira bedel mukabilinde süresiz olarak daimiİrtifak Hakkı

BEYAN : İmar Düzenlemesine alınmıştır. 29/04/2010-1406 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 15:00

09/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.