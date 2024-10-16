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        T.C.BATMAN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.10.2024 - 00:00
        T.C.
        BATMAN
        1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2024/160

        Karar No : 2024/138

        08.07.2024

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 02/02/2024 tarih ve 2022/13821 soruşturma 2024/125 İddianame no sayılı dosyası üzerinden ile Sanık Metehan ÜNVER hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen 05/03/2024 tarih 2024/160 esas ve 2024/138 sayılı gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Sanığa ilanen tebliğ yapılmasına dair karar verilmiştir
        Dosya üzerinden verilen Mahkumiyet Kararına iş bu ilanın yayınlanmasından 10 gün sonraki süreden sonra Mustafa ve Güler oğlu Metehan ÜNVER (18*****90) tarafından 7 gün süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104722