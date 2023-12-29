T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/440 esas sayılı dosyasında;



Davacı BOTAŞ tarafından Batman İli, Merkez İlçesi, Ciğerlo Köyü/Mah. 2042 ada,4 parsel sayılı taşınmazın 3003.38 m²'lik kamulaştırılacak alanı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 14/02/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.28/09/2023

Davalı Davalı Davalı Davalı Davalı HASAN GÖNÜLAÇAR HEDİYE GÖNÜLAÇAR HÜSEYİN GÖNÜLAÇAR LAMİA GÖNÜLAÇAR MEHMET ALİ GÖNÜLAÇAR MUHAMMED HALIS GÖNÜLAÇAR NURCAN GÖNÜLAÇAR NURGÜL GÖNÜLAÇAR SELHAN GÖNÜLAÇAR ZEHRA GÖNÜLAÇAR ABDULHALİM GÖNÜLAÇAR HASAN GÖNÜLAÇAR ERKAN GÖNÜLAÇAR HAKAN GÖNÜLAÇAR HALİT GÖNÜLAÇAR