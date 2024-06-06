T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1769 Esas
15/05/2024
2. İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının 15/05/2024 tarihli 5. Celsesinin 1 nolu ara kararı uyarınca;
İZMİR ili, BERGAMA ilçesi, KARAHIDIRLI mah/köy, 102 Cilt, 19 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN HÜSEYİN ve AYŞE oğlu, 21/01/1960 dogumlu, 11504537398 TC kimlik numaralı HÜSEYİN DURGUT'un gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla M.K'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen yukarıdaki kişi hakkında bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmalarının gerektiği ilan olunur. 15/05/2024