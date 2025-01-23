T.C. BİNGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BİNGÖL

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/757

KARAR NO : 2024/209



Davacı Amine ERDOĞAN ile davalı Katılım Hipermarket Tekstil İnşaat Üretim İhracat İthalat Ticaret Ve Sanayi A.Ş arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı şirketin adresi Recep Tayyip Erdoğan Mah. Emek Cad. Beyaz Çarşı İş Merkezi Postakodu:12000 Merkez/Bingöl iken, bulundukları binanın yıkılması nedeniyle yeni adreslerine ulaşılamadığından ve tebliğ işlemleri gerçekleştirilemediğinden, davalı şirket hakkında ilanen tebligata karar verilmiş olup;



HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Davacı adli yardım hükümlerinden faydalandığından Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60 TL karar ve ilam harcı ile 54,40 TL başvurma harcı toplamından oluşan 482,00 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

3-Davacı adli yardım hükümlerinden faydalandığından suçüstü ödeneğinden karşılanan tebligat, posta gideri, bilirkişi ücretleri toplamı olan 5.261,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davalılar Bingöl Çarşı Market Gıda Temizlik Hayvancılık İnşaat Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Doğukan Hayvancılık Tarım Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi ile Kalbin Gıda İnşaat Temizlik Elektronik Tekstil Otomotiv Sağlık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendilerini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verecekleri dilekçe veya tutanağa kaydedilmek koşuluyla beyanda bulunmak suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, davacı vekili Av. Serdar GÜVEN tarafından mahkeme kararını istinaf ederek, istinaf incelemesi neticesinde usule ve yasaya aykırı kararın ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. İşbu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren7 gün sonra tebligatın davalı Katılım Hipermarket Tekstil İnşaat Üretim İhracat İthalat Ticaret Ve Sanayi A.Ş'ye yapılmış sayılacağı ilan olunur. 20/01/202