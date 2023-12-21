T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/192 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Kural Mahallesi'nde davacı Abdulkadir Kemali Vural tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen C harfiyle gösterilen 21.137,82 m2, D harfiyle gösterilen 21.137,82 m2, E harfiyle gösterilen 36.431,00 m2 ve G harfiyle gösterilen 15.620,86 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.