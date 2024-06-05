T.C.

BİRECİK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/187 Esas

29/05/2024



İLAN



Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aşağıalmaşar mahallesinde kain 679sayılı parselde bulunan ve ekli 1 numaralı krokide A rumuzu ile gösterilen 41340,68 M2'lik taşınmaz ile 677 numaralı parsel içerisinde bulunan ve ekli 2 numaralı krokide B rumuzu ile gösterilen 15012,51 M2'lik taşınmaz, C rumuzu ile gösterilen 2615,48 M2'lik taşınmaz, D rumuzu ile gösterilen 3817,83 M2'lik taşınmaz , F rumuzu ile gösterilen 56,48 M2'lik taşınmaz ile 681 numaralı parsel içerisinde bulunan ve K rumuzu ile gösterilen 1794,25 parsel sayılı taşınmaz;

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Tüten mahallesinde kain 569 sayılı parselde bulunan veekli1 numaralı krokide C rumuzu ile gösterilen 2550,09 M2'lik taşınmaz Dağıstanlı Korkmaz tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.