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        T.C.BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.06.2024 - 00:00
        T.C.
        BOZOVA
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/494 Esas

        09/05/2024

        İLAN


        Davacı , HALİL URAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Yukarıçatak Mahallesi mevkiinde bulunan 247 parsel numaralı taşınmazın sınırına bitişik bir şekilde güney ve güney doğu istikametlerine doğru ilerleyen tapulama harici alan içerisinden 29165.98 m2 numaralı tapulama harici alan taşınmazda hak iddia eden kişilerin, ( Yukarıçatak mahallesi, 247 parsel sayılı taşınmazlara komşu) Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02053588