Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.06.2024 - 00:00
        T.C.
        BURDUR
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İ L A N

        ESAS NO : 2023/376
        KARAR NO : 2024/209


        SANIK : CASİM EL İSMAİL, Muhammed ve Hamide oğlu 01/01/1993 d.lu
        S U Ç : Resmi Belgede Sahtecilik
        SUÇ TARİHİ : 02/09/2021
        KARAR TARİHİ :18/04/2024


        Mahkememizin 18/04/2024 tarih, 2023/376 Esas ve 2024/209 Karar sayılı kararı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık CASİM EL İSMAİL hakkında kamu davasının açıldığı.
        Sanığın TCK 204/1 md. uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay Hapis cezasıyla cezalandırılmasına, CMK.'nun 231 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK.'nun 231/8 maddeleri gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,
        Kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur. 11.06.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048900