T.C.

BURDUR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/376

KARAR NO : 2024/209



SANIK : CASİM EL İSMAİL, Muhammed ve Hamide oğlu 01/01/1993 d.lu

S U Ç : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 02/09/2021

KARAR TARİHİ :18/04/2024



Mahkememizin 18/04/2024 tarih, 2023/376 Esas ve 2024/209 Karar sayılı kararı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık CASİM EL İSMAİL hakkında kamu davasının açıldığı.

Sanığın TCK 204/1 md. uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay Hapis cezasıyla cezalandırılmasına, CMK.'nun 231 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK.'nun 231/8 maddeleri gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,

Kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur. 11.06.2024