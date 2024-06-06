T.C

BÜYÜKÇEKMECE

11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2024/109

Karar No : 2024/384

İLAN VARAKASI



Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 05/05/2024 tarihli karar ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan 5237 sayılı TCK.nın 151/1 maddesi uyarınca verilen 7 Ay 15 gün Hapiscezası kararıtüm aramalara rağmen sanık Oğulmaral ve Dörtguly oğlu 01/01/1997 doğumlu AZAT SAHETLIYEV'e tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 03/06/2024

Yazı İşleri Müdürü 67622 Hakim 190076