Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, 183 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz tapuda her ne kadar kargir ev ve avlusu görünmekte ise de yerinde boş arsa konumundadır.

Adresi : Çakmaklı Mah. Behçet Kemal Çağlar Caddesi Ve Memleket Cad. Bağlantılı Mihrimah Sok No:42 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 715,76 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli B.Çekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, Emsal:0,40 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.883.680,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:06

13/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.