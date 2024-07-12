Örnek No:55*

T.C. ÇAMELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, 112 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz Sofular Mahalle Merkezinde yer almakta olup, parsel içerisinde 10 - 15 yaş aralığında 10 adet kiraz ağacı, 1 adet yabani erik ağacı, 1 adet yaklaşık 10 metre derinliğinde 2*2 metre genişliğinde açık su kuyusu bulunmaktadır.

Adresi : Denizli İli Çameli İlçesi Sofular Mahallesi Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 709,26 m2

İmar Durumu : 2 Kata kadar İnşaat izni vardır.

Kıymeti : 451.256,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, 117 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Sofular Mahalle merkezinde yer almakta olup, Taşınmaz içerisinde 100,30 metre kare alanlı 2 katlı, %50 yıpranmış vaziyette boşyapı bulunmaktadır.Taşınmaz içerisinde 123 adet çeşitli yaşlarda meyve ağaçları bulunmaktadır.

Adresi : Denizli İli Çameli İlçesi Sofular Mahallesi Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 6.960,46 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 2 Kata kadar İnşaat izni vardır.

Kıymeti : 2.968.586,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, 117 Ada, 277 Parsel, Taşınmaz tarım alanı sınırları içerisinde kalmakta olup kadastral yola cephesi olmadığından yapılaşma hakkı yoktur. Taşsız ve kuru tarım arazisi niteliğindedir.

Adresi : Denizli İli Çameli İlçesi Sofular Mahallesi Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 5.660,72 m2

İmar Durumu : Kadastral yola cephesi olmadığından İnşaat Ruhsatı verilemez.

Kıymeti : 339.643,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:28

08/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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