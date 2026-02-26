T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/474 Esas

DAVACI : ARİF ÖZTÜRK



İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI İSTENEN DAVALI



ESRA ÇEKİÇ - Muammer ve Sebiha'dan olma, 10/06/1986 doğumlu, 11600927826 T.C. Nolu

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Arif Öztürk vekilince mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Köklük Mahallesi 103 ada 2 parsel, 105 ada 66 parsel, Akçaaltı Mahallesi, 105 ada 43 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmazlar başında keşif icra edilmiş olup, 20/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmazların toplam bedeli 4.532.018,68 TL olarak hesaplanmıştır.

Davalı Esra Çekiç'in mahkememizce güncel adresi araştırıldığı halde netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 03/03/2026 günü saat 09:45 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, "HMK'nın 122/1 md.göre 2 HAFTA içinde yine HMK 129.md.hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ihtar olunur. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şeklinde Esra Çekiç'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.