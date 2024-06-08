T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda nitelikleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SEVİNDİK Mahalle, 7658 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydında arsa özelliklikli taşınmaz olup, üzerinde bodrum+zemin+ 4 kattan oluşn 25-30 yıllık yapı vardır. Yapıya ait ruhsat yoktur ancak 03/08/2018 tarihli yapı kayıt belgesi olduğu bildirilmiştir. Taşınmaza ait diğer tüm ayrıntılar esatis.uyap.gov.tradresinde vardır.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesi 2307 sk.no. 18 ve 2306sk.no.16/A
Yüzölçümü : 291 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı,kat adedi:2, ön bahçe mes: 5,00 mt-kroki, komşu mes: 3,00 mt
Kıymeti : 8.205.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:55
06/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
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