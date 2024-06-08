Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda nitelikleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SEVİNDİK Mahalle, 7658 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydında arsa özelliklikli taşınmaz olup, üzerinde bodrum+zemin+ 4 kattan oluşn 25-30 yıllık yapı vardır. Yapıya ait ruhsat yoktur ancak 03/08/2018 tarihli yapı kayıt belgesi olduğu bildirilmiştir. Taşınmaza ait diğer tüm ayrıntılar esatis.uyap.gov.tradresinde vardır.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesi 2307 sk.no. 18 ve 2306sk.no.16/A

Yüzölçümü : 291 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı,kat adedi:2, ön bahçe mes: 5,00 mt-kroki, komşu mes: 3,00 mt

Kıymeti : 8.205.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:55

06/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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