T.C.ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/335



Davacı , ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ABDULLAH AKSUOĞLU, FATMA AKSUOĞLU, FATMA AKSUOĞLU, MUHAMMED AKSUOĞLU, MUSA AKSUOĞLU, NAİME AKSUOĞLU, REMZİYE POLATOĞLU, SAYİM AKSUOĞLU, YAŞİYE GÜLDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu: Elazığ ili Merkez İlçesi Mornik (Salıbaba) Mahallesi , eski 863 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.