T.C.

GAZİANTEP

11. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2024/109 Esas

18/10/2024



İLAN

Davacı , ELİF ÖZEN ile Davalı , EROL ÖZEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

25432787312 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EROL ÖZEN'e tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Duruşmanın bırakıldığı 13/12/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceğinin ihtarına,

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.