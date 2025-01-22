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        T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.01.2025 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/226 Ort. Gid. Satış
        21/01/2025

        İ L A N

        Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu satışına karar verilen taşınmaz hissedarlarından Cuma ve Ayşe oğlu 01/09/1979 Gaziantep doğ.lu 113*****444 TC Kimlik nolu Cuma Ali KARA’ nın yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından Kıymet Takdir raporları TK 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.
        Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Serince Mahallesi, Bulak Mevkii, Ada 0, Parsel 1218’ de kayıtlı,Yüzölçümü 9.200,00 m2 olan Tapu kaydında cinsi BAĞ olarak belirtilen taşınmaza 18.400.000,00TL. değer belirlenmiştir.
        Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililerin, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde satış memurluğunun bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabilecekleri ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02160737