T.C.GAZİOSMANPAŞA4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/1224 Esas 18/12/2023 İLAN

Davacı , MOUINA KASEM ileDavalı , AMMAR MUSALLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili Mahkememize sunduğu dilekçe ile tarafların 2007 yılında Suriye'de evlendiklerini, müşterek bir çocukları olduğunu, davalının yoktan yere kavga çıkardığını, devamlı huzursuzluk çıkardığını, müvekkilini darp ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığını, davalının çocuğu ile ilgilenmediğini masraflarını karşılamadığını, davalının tehdit ve hakaret ettiğini belirterek adli yardım talebinin kabulü ile, davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına , müşterek çocuğun velayetinin müvekkile verilmesine, müvekkil lehine -şimdilik- aylık 4.000.-TL tedbir- yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, müşterek çocuk Bayan MUSELLİ lehine -şimdilik- aylık 4.000.-TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesine, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte, müvekkili lehine 50.000.-TL maddi ve 100.000.-TL manevi tazminata hükmedilmesine ve vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı AMMAR MUSALLİ'e iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 12/09/1979 doğumlu 99623281156 T.C kimlik numaralı AMMAR MUSALLİ'e İLANEN TEBLİĞ olunur.