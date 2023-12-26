T.C. GÖKÇEADA İCRA DAİRESİ

2021/48 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/48 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi KUZULİMANI Mahallesi, Kuzulimanı Üstü Mevkii, 344 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz üzerinde 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır, beyanı bulunmaktadır. Çanakkale İli Gökçeada İlçesi Kuzulimanı Mahallesi Kuzulimanı Üstü mevkiindedir. Taşınmaz konumu itibariyle Kuzulimanı Mahallesine oldukça yakın durumdadır. Taşınmazın Gökçeada merkezine uzaklığı yaklaşık olarak 5 km civarında olup, sahil bandına uzaklığı da 500 metre civarındadır. Parselin kadastral yolu bulunmamaktadır. Takdir tarihi itibariyle parselin büyük bölümünün ekonomik değeri olmayan orman emvali bitki örtüsü ile kaplı olduğu gözlenmiştir. Parselin bu haliyle hayvan otlatma amaçlı kullanımının söz konusu olduğunu söylemek de mümkündür. Arazinin topoğrafyasına bakıldığında ise dalgalı bir toprak yapısına sahip olduğu, eğiminin %5-12 civarında olduğu gözlenmiştir. Parselden yeterli bakım ve besleme koşulları sağladığında yöre ortalamasına yakın ürün almak mümkündür. Arazinin çevresindeki parsellerde; ormanlık alanların olduğu, içerisinde zeytin ağaçlarının dikili bulunduğu alanların olduğu, yer yer içerisinde yazlık-kışlık evlerin bulunduğu alanların olduğu ve hayvan otlatma amaçlı kullanılan alanların olduğu gözlenmiştir. Toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının kumlu-tınlı yapıda olduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kuzulimanı Mahallesi, Kuzulimanı Üstü Mevkii, 344 Ada, 24 Parsel Gökçeada / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 8.331,95 m2

İmar Durumu : Parselin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayıp, Kuzulimanı Mahallesi Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı lejantında ve 1. Derece Doğal Sit Alanı gösteriminde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.374.605,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 12:28

26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.