T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2021/171 Esas

Davacılar REMZİ İNAM, YALÇIN İNAM ileDavalılar BAKİLER KÖYÜ MUHTARLIĞI, GÖKÇEBEY MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Bakiler Köyü sınırları içerisinde bulunan ve yol olarak tespit gören taşınmazın tapu kaydının iptali ile bu taşınmazın Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Bakiler Köyü 105 ada 217 parsel, 105 ada 216 parsel, 105 ada 215 parsel ve 105 ada 199 parsel numaralı taşınmazlara ilave edilmesine karar verilmesi talep edilmiş vemahkememizce yapılan keşif sonrası dosyamıza sunulan fen bilirkişisi raporunda dava konu bu kısmın; Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Bakiler Köyü 105 ada 196, 197, 198, 199, 215, 216 ve 217 nolu parseller arasında kalan kadastro paftasında yol olarak tescilli kısımda kaldığı ve 368,46 m2'lik alanı kapsadığı tespit edilmiş olup;TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/12/2023

Katip 153038 Hakim 216363

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