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        T.C.GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.10.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1595 Esas

        Mahkemenizce davalı Osman TUTGANÇ'ın mernis adresine ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma zaptı tebliğ edilmediği, adres araştırmasından bir netice alınamadığından tebligat yapılamamış dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününe ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nun122. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı yetkili temsilci veya vekil ile cevap verebileceğiniz, HMK'nun 127.maddesi gereğince cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfından mahkemeye başvurup bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre isteyebileceğiniz,"Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dosyanın duruşma tarihi olan 21/11/2024 günü saat: 12:25'de yapılacak duruşmaya bizzat gelmeniz veya vekil göndermeniz, delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılarak, mevcut delillere göre karar verileceği hususları, ilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.07/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02101229