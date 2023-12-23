T.C.

GÜMÜŞHANE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;

1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı kurum tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;

2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği,

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,

6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,

Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.14/12/2023

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NO DURUŞMA TARİH/SAAT İL -İLÇE MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA/ PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM MALİK/LERİ 2023/708 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Yeniköy Köyü Yukarı Bahçeler 172 / 1 Bahçe 30,98 m2 Ömer PEZİK- Mehmet oğlu 2023/710 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Düz Tarla 123 / 11 Yol 140,02 m2 Adem AKDEMİR-Tursun oğlu

Bayram AKDEMİR-İsmail oğlu

Bina BAKIRTAŞ-Tursun oğlu

Canan AKDEMİR-İsmail oğlu

Engin AKDEMİR-Şerif oğlu

Erdal AKDEMİR-Şerif oğlu

Erhan AKDEMİR-Şerif oğlu

Esma MURATHAN-Şerif kızı

Gülsen AKDEMİR-Mevlüt oğlu

Hatice AKDEMİR-Mehmet oğlu

Hava AKDEMİR-Yasin oğlu

Hava AKDEMİR-Yasin oğlu

Musa AKDEMİR-İsmail oğlu

Seher PEZÜK-Osman oğlu

Osman AKDEMİR-Şerif oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/712 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Yeniköy Köyü Aşağı Bahçeler 112 / 44 Yol 482,84 m2 Ayfer AKHAN-Mustafa oğlu

Ebrar ARSLAN-Mustafa oğlu

Elif CAN-Ferhat oğlu

Mustafa ARSLAN-Hasan oğlu

Orhan ARSLAN-Mustafa oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/714 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı

Köyü Koyungölü 145 / 56 Yol 398,63 m2 Ağa Murathan-Ali oğlu

Ali Rıza ERDOĞDU-Mehmet oğlu

Ayşe TANRIKULU-Mahmut oğlu

Beyzanur Ezgi ÇAMLIBEL-Gürbüz oğlu

Emine YAVUZ-Hacı Burhan oğlu

Gülhanım MURATHAN-Osman oğlu

Gülşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu

Hacı Burhan Şahin-Nuri oğlu

Hatice ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu

Hüsnü MURATHAN-Ağa çocuğu

İbrahim ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu

Köksal TANRIKULU-Kazim oğlu

Lokman ERDOĞDU-Mehmet oğlu

Nejla ŞAHİN-Hacı Burhan oğlu

Nurşen ERDOĞDU-Ali Rıza oğlu

Osman ERDOĞDU-Mehmet oğlu

Veli ERDOĞDU-Mehmet Oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/716 Esas

-----

2023/716 Esas 06/02/2024

09:55

-----

06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi

-----

Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü

-----

Yeniköy Köyü Cevizlik

-----

Yukarı Bahçeler 125 / 48

-----

171/29 Yol

-----

Yol 264,49 m2

-----

182,99 m2 Eren PEZÜK- Halis oğlu

Soner PEZÜK-Halis oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/718 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Kırıklı Köyü Karagöz 135 / 11 Yol 553,06 m2 Ercan AŞKIN- Nedim oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/720 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Kırıklı Köyü Yarbaşı 101 / 111 Yol 402,71 m2 Beşbinaz ERKİN- Niyazı kızı 2023/722 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Çayırlar 144 / 58 Yol 35,42 m2 Ayşe ŞAHİN- Mehmet oğlu

İsmail ŞAHİ- Mehmet oğlu

Safiye ŞİMŞEK-Ahmet oğlu

Zeynep Süme- Ahmet oğlu

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023/724 Esas 06/02/2024

09:55 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Çayırlar 144 / 46 Tarla 1.002,14 m2 Kazım İLGAZ-Ahmet oğlu