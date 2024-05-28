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        T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.05.2024 - 00:00
        T.C.
        GÜMÜŞHANE
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İ L A N M E T N İ


        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları nedeniyle;
        1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
        2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin , kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
        3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,
        4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
        5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
        6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
        7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
        Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.17/05/2024


        KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

        DOSYA

        NO

        DURUŞMA TARİH/

        SAAT

        		 İL -İLÇE MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA/ PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM MALİK/LERİ

        2024/

        299 Esas

        		 26/06/2024
        11:25        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Tekke Köyü Kötüyarlar

        178 /

        10

        		 Bahçe 2.657,69 m2

        -Abidin Yayla-Abdullah oğlu
        -Alaattin Yayla-Abdullah oğlu
        -Güler Yayla-Abdullah çocuğu
        -Güllü Yayla

        -Şaban çocuğu-Günay Kavak

        - Abdullah çocuğu-Güner Coşkun

        - Abdullah çocuğu
        Selahattin Yayla

        -Abdullah çocuğu

        2024/

        297 Esas

        		 26/06/2024
        11:20        		 Gümüşhane İli
        Merkez İlçesi        		 Tekke Köyü Kötüyarlar 178 / 5 Sulu Tarla 4.534,64 m2 -Ustaoğlu Elektrik Plan ve Proje
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02040458