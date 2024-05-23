T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/287 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA
İLAN
Davacı İSLİM NURAL ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi, Kuzeyi imarda park, Güneyi yol, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 1.578,35 m² tapulama harici taşınmaz, üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/287 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.