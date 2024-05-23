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        T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/287 Esas


        DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA


        İLAN


        Davacı İSLİM NURAL ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi, Kuzeyi imarda park, Güneyi yol, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici ile çevrili yaklaşık 1.578,35 m² tapulama harici taşınmaz, üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/287 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037903