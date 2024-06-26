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        T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/457 Esas


        DAVALI : HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ


        İLAN METNİ


        Davacılar , HALİDE ERDOĞAN, HATİCE SAADET ÇELİK, SABİHA BÖLÜKBAŞI ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Savaşan Mahallesi 102 ada 58 parsel sayılı taşınmazı ile çevrili 11.461,94 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/457 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02051436