Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, 139 Ada, 41 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Tatarlı Mahallesi 5407 Sokak N:30Hayrabolu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 13.560,81 m2

Kıymeti : 8.170.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, demircidere Mevkii, 225 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 24.800 m2

Kıymeti : 3.348.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, ağılönü Mevkii, 1305 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 23.425 m2

Kıymeti : 3.162.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:33

26/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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