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        T.C.HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 29.08.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        HAYRABOLU
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/19 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, 139 Ada, 41 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
        Adresi : Tatarlı Mahallesi 5407 Sokak N:30Hayrabolu / TEKİRDAĞ
        Yüzölçümü : 13.560,81 m2
        Kıymeti : 8.170.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:13
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:13
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:13

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, demircidere Mevkii, 225 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
        Yüzölçümü : 24.800 m2
        Kıymeti : 3.348.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
        5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:23
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:23
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:23
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:23

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TATARLI Mahalle/Köy, ağılönü Mevkii, 1305 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
        Yüzölçümü : 23.425 m2
        Kıymeti : 3.162.375,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:33
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:33
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:33
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:33

        26/08/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02082114