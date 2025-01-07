İ L A N

T.C.

İSTANBUL 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/19

SANIK : MEHMET ÇAPAN (33416230068)



Şikayetçi Ulusal Faktoring A.Ş. tarafından aleyhinize açılan ceza davasının şikayet dilekçesinde özetle, karşılıksız çıkan 25/01/2024 düzenleme tarihli 89.000,00 TL Tutarlı, muhatap bankası Yapı ve Kredi A.Ş Bankası olan çeki yönünden, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olduğunuz gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi isteminde bulunmuş olup davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce şikayet dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. UYAP sorgusunda tespit edilen MERNİS, dış işleri, İSKİ ve GSM gibi adreslere çıkarılan tebligatlar iade edilmiş ve yapılan adres araştırmasında tebliğe elverişli adresiniz bulunamamıştır. Bu nedenle yargılamanın daha fazla sürüncemede kalmaması için şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 14/05/2025 günü saat: 14:30'da İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası - Kuştepe adresinde görülecek duruşmada bizzat hazır bulunmanız gerekmekte olup duruşmaya gelmediğiniz takdirde, İİY'nin 349/5. maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve dosyanın karara çıkarılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.