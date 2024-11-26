T.C.İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No : 2023/260

Karar No : 2024/275



İ L A N



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.09.2024 tarihli ilamı ile;

A)-Sanık Gaga Berianidze'ye, Azar Amanov'a karşı "Kasten Yaralama" suçundan verilen 5 AY 18 GÜN HAPİS cezasının CMK 231 maddesi uyarıncaaçıklanmasının geri bırakılması kararı,

Mağdur AZER (AZAR) AMANOV'a (Adem ve Havva oğlu, 06/11/1995 doğumlu,Azerbaycan uyruklu)

B)-Sanık Gaga Berianidze'ye, Mehraj Kerimov'a karşı "Kasten Yaralama" suçundan verilen6 AY 16 GÜN HAPİS cezasının CMK 231 maddesi uyarıncaaçıklanmasının geri bırakılması kararı,

Mağdur MEHRAJ KARIMOV'a (Rasim ve Sexavet oğlu, 23/01/1996 Azerbaycan doğumlu.)

C)-Sanık Gaga Berianidze'ye, Qulam İbrahimov'a karşı "Kasten Yaralama" suçundan verilen 7 AY 15 GÜN HAPİS cezasının CMK 231 maddesi uyarıncaaçıklanmasının geri bırakılması,

Sanık Rakif Aliyev'e, Qulam İbrahimov'a karşı "Kasten Yaralama" suçundanverilen7 AY 15 GÜN HAPİS cezasının CMK 231 maddesi uyarıncaaçıklanmasının geri bırakılması kararları,

Müşteki QULAM İBRAHİMOV'a (Ragif ve Resmiye oğlu, İmişli 28/12/1999 doğumlu, Azerbaycan uyruklu)

D)-Sanık Rakif Aliyev'e, Vakhtangı Tsulukıdze'yekarşı"Kasten Öldürme" suçundan verilen neticeten 5 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası,

Mağdur VAKHTANGI TSULUKIDZE'ye (DEMURI oğlu, 21/09/1978 Gürcistan uyruklu) tüm aramalara rağmen bulunamadıkları ve adresleri tespit edilemediğinden gerekçeli karar ile birlikte tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya yargı sınırlarımız dışında ise, en yakın Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle, düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verildiği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 22.11.2024