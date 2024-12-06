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        T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/215 Esas


        Mahkememizin 30/09/2024 tarihli, 2024/215 esas ve 2024/297 karar sayılı hükmü ile; Sanıklar MUSTAFA ERDİL, YUNUS DİZEK ve YUSUF TÜZ'e mağdur RAHMAN AKHAHİL'a karşı "birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan ayrı ayrı verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Gulrahman ve Meryem oğlu, 2002 Afganistan doğumlu Mağdur RAHMAN AKHAHİL'e tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden sanık müdafilerinin istinaf dilekçeleri ile birlikte tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 04.12.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135597