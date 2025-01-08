T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/168 Esas

DAVALI : KADİR YURTSEVEN



Davacı Şekerbank TAŞ tarafından davalı Kadir YURTSEVEN aleyhine mahkememizde açılan işbu dava ile; İstanbul 5 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/574 E- 2015/590 K. Sayılı kararı uyarınca, davacı banka aleyhine İstanbul Anadolu 13 İcra Müdürlüğünün 2021/23003 E. Sayılı dosyasından başlatılan icra takibi neticesinde banka tarafından ödenen 44.881,06 USD ve 123.914,60 TL'nin, ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte borçlu Kadir Yurtseven'den rücuen tazmini talep edilmiş olup;

Mahkememizce görülen bu davada, dava dilekçesinde belirtilen " Göztepe Mah. Prof Mustafa Reşit Bey Gesay Sk. N:35 D:8 Kadıköy İSTANBUL" adresine çıkartılan dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

“Davacı Bankanın, Davalı Kadir Yurtsever tarafından şahsi olarak kullanıldığı anlaşılan ve

T.C. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı gereği ödediği operasyonel zarara ait

tutarın 1.005.733,11 TL olarak hesaplandığı,

Bu tutarı Davalı Kadir Yurtsever'e rücu etme hakkının bulunduğu görüş ve kanaatine

varılmıştır, bilirkişi raporu sonucu ilanen tebliğ olunur.