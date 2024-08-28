Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.08.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/618
        KARAR NO : 2024/863


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2024 tarihli ilamı ile sanık YUSUF ABDULMELEK hakkında 5 YIL HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki ALINA MIRAKYAN, (Vladımır ve Marus kızı, 04/06/1971 ERMENİSTAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.26.08.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02082393