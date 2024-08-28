T.C.İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/618

KARAR NO : 2024/863



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2024 tarihli ilamı ile sanık YUSUF ABDULMELEK hakkında 5 YIL HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki ALINA MIRAKYAN, (Vladımır ve Marus kızı, 04/06/1971 ERMENİSTAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.26.08.2024